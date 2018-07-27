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В Крыму рассказали о запасах воды
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В Крыму рассказали о запасах воды 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Обильные осадки, прошедшие в Крыму в июле, практически не дали дополнительных притоков в водохранилища полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.
"Обильные осадки, которые почти ежедневно проходят на территории Крыма, кардинально не изменили ситуацию с наполнением водохранилищ. Никаких притоков мы не получили", — констатировал он.
При этом глава ведомства заверил, что имеющихся на данный момент запасов воды достаточно для обеспечения жителей и гостей Крыма в курортный сезон.
"Во всех водохранилищах центрального Крыма и южного берега достаточно запасов и на следующий год. Никакой чрезвычайной ситуации по обеспечению водой сегодня нет ни в одном регионе", — подчеркнул Вайль.
Говоря об обеспечении водой жителей восточного Крыма, глава комитета отметил, что запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них был остановлен.
"На сегодняшний день Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район питаются запасами воды, которые были сделаны работниками водохозяйственного комплекса за весну и часть лета. Эти запасы полностью обеспечивают нормальное прохождение курортного сезона. Воды там хватит приблизительно до ноября", — сказал Вайль.
Он добавил, что 15 июля были запущены дополнительные скважины на Нежинском, Новогригорьевском и Просторненском водозаборах, которые дают до 126 тысяч кубометров воды в сутки.
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