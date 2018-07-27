Дело на миллионы: «Донавтовокзал» оштрафовали за участие в картельном сговоре 

На Главном автовокзале пассажиров вынуждали покупать более дорогие билеты
Компаниям «Донавтовокзал» и «Транс сервис» выписали огромный штраф за организацию картельного сговора. Общая сумма штрафа составила 10 миллионов рублей. Об этом сообщает УФАС по Ростовской области. — Сотрудники «Донавтовокзала» перенаправляли пассажиров в кассы компании «Транс сервис» при наличии других аналогичных, а зачастую и более выгодных маршрутов, —уточнили в пресс-службе антимонопольной службы. Таким образом они ущемлял как права пассажиров, так и перевозчиков, теряющих потенциальных клиентов. Именно перевозчики обратились с жалобой в УФАС. Кроме картельного сговора выяснилось, что «Транс сервис» реализует билеты на маршруты перевозчиков вразрез с заявленным расписанием. — Из-за неправомерных действий пассажиропоток распределялся неравномерно, — добавили в УФАС. Кроме того, «Донавтовокзал» оказался должен крупную сумму ряду перевозчиков. Например, один из них требует от руководства Главного автовокзала выплатить 10,2 миллиона рублей. До этого Арбитражный суд обязал «Донавтовокзал» выплатить Ростовской транспортной компании долг размером 3,5 миллиона рублей.