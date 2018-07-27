«Роснано» рассказало о запросе журнала Politico про шпионаж в Кремниевой долине 

Компания «Роснано» в своем Facebook сообщила о полученном запросе от американского журнала Politico с просьбой прокомментировать, занималась ли российская компания шпионажем в Кремниевой долине.
«Не можем не поделиться. Удивительный запрос получили мы в ‘’Роснано’’ от издания Politico Magazine из Вашингтона с просьбой дать срочный комментарий. Нам сообщалось, что журнал готовит большую публикацию — о чем бы вы думали? конечно! — о русских шпионах в Кремниевой долине!», — говорится в сообщении.
В запросе приводились выдержки из готовящейся статьи, согласно которым четыре экс-сотрудника американской разведки заявили, что офис «Роснано» в Кремниевой долине был использован российским правительством как платформа для сбора разведывательных данных.
«Некоторые из потенциальных мероприятий по сбору разведывательных данных, в которые было вовлечено Роснано, были связаны не только с приобретением технологий, но и с внедрением людей в сообщество венчурных инвесторов, в развитии этих отношений в Кремниевой долине, что позволило им запустить везде свои щупальца», — рассказал один из них.
Другой экс-сотрудник заявил, что в прошлом в число сотрудников «Роснано» входили как предполагаемые российские офицеры разведки, работающие под неофициальным прикрытием, так и завербованные агенты.
«И вот дилемма: то ли разразиться гневной отповедью «о новом издании маккартизма в Америке», то ли поблагодарить американское разведсообщество за высокую оценку нашей эффективности?», — задалась вопросом российская компания.
«Роснано» подчеркнуло, что с нетерпением ждем «разоблачения российского шпиона» Арнольда Шварценеггера — он в октябре 2010 года возглавлял посетившую РФ делегацию венчурных инвесторов из Кремниевой долины.
«Работал ''под прикрытием'' как губернатор Калифорнии», — пошутили в компании.
Накануне Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США опубликовал [доклад] (https://rns.online/industry/SSHa-obvinilo-Rossiyu-v-krupnomasshtabnih-kiberatakah-v-ramkah-ekonomicheskogo-shpionazha-2018-07-26/) «Иностранный экономический шпионаж в киберпространстве», в котором российская разведка обвиняется в крупномасштабных кибератаках против США для сбора техногической и бизнес-информации. Кроме того, организация отметила, что «Москва для получения данных использует связи отечественных коммерческих и академических предприятий с Западом».