«Роснано» рассказало о запросе журнала Politico про шпионаж в Кремниевой долине

Компания «Роснано» в своем Facebook сообщила о полученном запросе от американского журнала Politico с просьбой прокомментировать, занималась ли российская компания шпионажем в Кремниевой долине.

«Не можем не поделиться. Удивительный запрос получили мы в ‘’Роснано’’ от издания Politico Magazine из Вашингтона с просьбой дать срочный комментарий. Нам сообщалось, что журнал готовит большую публикацию — о чем бы вы думали? конечно! — о русских шпионах в Кремниевой долине!», — говорится в сообщении.

В запросе приводились выдержки из готовящейся статьи, согласно которым четыре экс-сотрудника американской разведки заявили, что офис «Роснано» в Кремниевой долине был использован российским правительством как платформа для сбора разведывательных данных.

«Некоторые из потенциальных мероприятий по сбору разведывательных данных, в которые было вовлечено Роснано, были связаны не только с приобретением технологий, но и с внедрением людей в сообщество венчурных инвесторов, в развитии этих отношений в Кремниевой долине, что позволило им запустить везде свои щупальца», — рассказал один из них.

Другой экс-сотрудник заявил, что в прошлом в число сотрудников «Роснано» входили как предполагаемые российские офицеры разведки, работающие под неофициальным прикрытием, так и завербованные агенты.

«И вот дилемма: то ли разразиться гневной отповедью «о новом издании маккартизма в Америке», то ли поблагодарить американское разведсообщество за высокую оценку нашей эффективности?», — задалась вопросом российская компания.

«Роснано» подчеркнуло, что с нетерпением ждем «разоблачения российского шпиона» Арнольда Шварценеггера — он в октябре 2010 года возглавлял посетившую РФ делегацию венчурных инвесторов из Кремниевой долины.

«Работал ''под прикрытием'' как губернатор Калифорнии», — пошутили в компании.