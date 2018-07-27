Ещё
В российском Instagram проходит аукцион в пользу жителей Ганы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российском Instagram проходит аукцион в пользу жителей Ганы 

ТАСС 2 часа назад
Испанский путешественник и эколог Роберто Фернандес продает велосипед, на котором приехал из Европы в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Половину вырученных средств он перечислит испанской благотворительной организации Volunteer Map на строительство кухни в одной из школ Ганы. Продажа проходит в форме аукциона в социальной сети Instagram. Торги завершатся 31 июля в 13:59. Подробности аукциона приводятся в профиле активиста.
"Благотворительная организация хочет построить кухню, так как учащиеся питаются раз в день. Так у них будет полноценное питание", — пояснила переводчица Олеся Компанейцева, сопровождавшая туриста в России.
На торги выставлен походный велосипед Romet Wagant, на котором путешественник проехал 2 тыс. км из Польши. Модель оснащена передним багажником на 10 кг и задним — на 25 кг. Велосипед ремонтировался: заднее колесо было заменено на более прочное. Начальная цена транспортного средства: 18,5 тыс. рублей. Чтобы принять участие в аукционе, достаточно оставить комментарий под постом Роберта в Instagram с предложением о цене и далее повышать ставку на минимальную надбавку в 200 рублей.
По словам активиста, в России их хорошо приняли, поэтому велосипед, названный Урсусом, «захотел остаться в Москве, чтобы наслаждаться новыми маршрутами и дорогами». К тому же путешественнику пришлось бы заплатить за перевозку велосипеда в самолете и за сборку транспортного средства по прилету.
"Роберт улетел обратно на самолете, потому что общий путь от Валенсии до Москвы у него занял 74 дня, — добавила Олеся Компанейцева. — Чтобы взять с собой велосипед, пришлось много заплатить. Решили, что разумнее купить дома новый, а этот продать. Тем более велосипед с историей: проехал Польшу, Литву, Латвию и Россию".
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
ЦИК готов помочь КПРФ с формулировкой вопроса для пенсионного референдума Страны БРИКС поддержали предложенные РЖД проекты В администрации Тамбова проходят обыски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети309
Трамп дал ответ на приглашение Путина103
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной770
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта217
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий760
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение