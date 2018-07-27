В российском Instagram проходит аукцион в пользу жителей Ганы

Испанский путешественник и эколог Роберто Фернандес продает велосипед, на котором приехал из Европы в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Половину вырученных средств он перечислит испанской благотворительной организации Volunteer Map на строительство кухни в одной из школ Ганы . Продажа проходит в форме аукциона в социальной сети Instagram. Торги завершатся 31 июля в 13:59. Подробности аукциона приводятся в профиле активиста.

"Благотворительная организация хочет построить кухню, так как учащиеся питаются раз в день. Так у них будет полноценное питание", — пояснила переводчица Олеся Компанейцева, сопровождавшая туриста в России.

На торги выставлен походный велосипед Romet Wagant, на котором путешественник проехал 2 тыс. км из Польши . Модель оснащена передним багажником на 10 кг и задним — на 25 кг. Велосипед ремонтировался: заднее колесо было заменено на более прочное. Начальная цена транспортного средства: 18,5 тыс. рублей. Чтобы принять участие в аукционе, достаточно оставить комментарий под постом Роберта в Instagram с предложением о цене и далее повышать ставку на минимальную надбавку в 200 рублей.

По словам активиста, в России их хорошо приняли, поэтому велосипед, названный Урсусом, «захотел остаться в Москве , чтобы наслаждаться новыми маршрутами и дорогами». К тому же путешественнику пришлось бы заплатить за перевозку велосипеда в самолете и за сборку транспортного средства по прилету.

"Роберт улетел обратно на самолете, потому что общий путь от Валенсии до Москвы у него занял 74 дня, — добавила Олеся Компанейцева. — Чтобы взять с собой велосипед, пришлось много заплатить. Решили, что разумнее купить дома новый, а этот продать. Тем более велосипед с историей: проехал Польшу, Литву Латвию и Россию".

Материал предоставлен проектом "+1".