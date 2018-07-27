ФАС ограничит господдержку отраслей с избыточными мощностями

Федеральная антимонопольная служба планирует ограничить уровень господдержки расширения промышленных отраслей, в которых существует избыток производственных мощностей. О намерениях ведомства сегодня сообщил «Коммерсант»

Для реализации идеи, ФАС планирует добавить соответствующие корректировки в законодательную базу, разработкой которых будет заниматься Минпромторг . К такому решению службу подтолкнули представители металлургической отрасли, загруженной в минувшем году только на 85%. Однако источник «Ъ» говорит, что инициатива распространяется и на другие промышленные секторы.

По мнению чиновников, введение новых мощностей может навредить действующим. К числу профицитных отраслей отнесли газовую, нефтеперерабатывающую, машиностроительную, станкостроительную, судостроительную, вагоностроительную. По статистическим данным, средняя загрузка российских обрабатывающих производств в течение последнего года составляла 64,1%, верфи за 2017 год использовали только трети мощностей, а автозаводы всего 45%.

Однако оценка доли задействованных ресурсов может варьироваться в зависимости от сложившихся условий и методов анализа. Так за первые два квартала текущего года, для производство вагонов хватило 56,5% мощностей, но простаивали лишь предприятия с дефицитом оборотных средств, а остальные были загружены полностью. В других случаях увеличение объемов производства снижает рентабельность. Поэтому эксперты неоднозначно оценивают потенциальный эффект и последствия инициативы.