В Челябинском поселке коммунальные проблемы привели к конфликту местных жителей 

В микрорайоне Славино, где на этой неделе объявили об отключении газа, обострился конфликт местных жителей и активиста, из-за которого и случился коммунальный коллапс. Говорят, многие обиделись на Сергея Дьякова за то, что он опубличил проблему с неработающей вентиляцией в домах. Напомним, из-за этого жителям перекрывают подачу газа, а, соответственно, дома остаются без горячей воды, готовить пищу на плитах становится невозможно, а зимой люди рискуют замерзнуть. «Мы прославились на всю область. Кто теперь наши квартиры купит? И жить в них теперь невозможно», — обсуждают местные жители.
Комментарий: лучше стать изгоем, чем погибнуть
Отвечая на вопрос «ФедералПресс», Сергей Дьяков отметил, что не боится обиды соседей, поскольку спас десятки жизней. По его словам, если не перекрыть подачу газа, в домах может произойти взрыв. Он настаивает на том, что застройщиком были допущены нарушения при возведении трехэтажек. «Я заказал дополнительную экспертизу за свои деньги, которая показала, что вентиляция в домах не работает. У нас газовые котлы установлены не по проекту, вытяжные трубы стоят дальше, чем положено. Я все это сличил с проектом. Я намерен доказать в суде, что был допущен строительный брак. А люди не понимают, какие могут быть последствия».