Мухин: политическое влияние Госдумы сильно подросло

Госдума на период весенней сессии приняла целый ряд законодательных актов, определивших повестку дня. Об этом заявил гендиректор «Центра политической информации» в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

«Откликаясь на текущее Послание Президента, думцы приняли более 40 законопроектов, а ещё в целом ряде законов учли иные указания и поручения главы государства», — написал политолог. Мухин считает, что интенсивность этой работы обусловлена в том числе сложной социальной обстановкой в России

Более того, чтобы успеть получить «интенсивную динамику» в своей деятельности, руководство Госдумы инициировало дополнительные пленарные заседания. «Так что те, кто критикует думцев за то, что они „не пересиживают“ на своём рабочем месте, могут умерить свой несвоевременный энтузиазм», — уточнил Мухин.

Гендиректор ЦПИ подчеркнул, что парламентариям удалось разобрать около 5% законотворческих «завалов», оставленных предыдущими созывами. Из них 40 инициатив были приняты, а ещё 340 — отклонены, поскольку потеряли актуальность или вовсе не соответствовали текущему положению дел. Такой показатель работы Госдумы Мухин назвал «неплохим».

Теперь депутатам остаётся достаточно времени для более тщательного рассмотрения текущих законопроектов, которые актуальны для страны. К ним политолог отнёс экологические и социальные инициативы, а также тему «цифровой экономики», которая вылилась в принятие целого ряда нормативных документов.

«Кстати, отметим, что четырнадцать законопроектов было внесено депутатами из всех фракций одновременно, что является неплохим показателем уровня конструктивности в депутатском корпусе», — написал Мухин. По его словам, политическое влияние Госдумы «сильно подросло» — депутаты заслушали отчёты Правительства, Центробанка Счётной палаты и омбудсмена.

Также парламентарии провели комплексную работу по совершенствованию законодательства о защите окружающей среды и животных, а также увеличили интенсивность межпарламентских встреч. Мухин отметил и проведённые слушания в Госдуме по ряду резонансных вопросов — это, по мнению политолога, позволило создать «обратную связь» с избирателями и общественными движениями.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, завершившаяся весенняя сессия палаты была самой продолжительной, напряжённой и ответственной. В частности, это связано с тем, что в этот период в стране прошли ключевые события — выборы президента и формирование Правительства.