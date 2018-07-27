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Античная находка сделала немецкого фермера богачом
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Античная находка сделала немецкого фермера богачом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Обычный немецкий фермер получит 773 тысячи евро за осколок античной скульптуры — голову лошади, обнаруженную им на собственном поле. Об этой находке и награде сообщают немецкие СМИ.
Девять лет назад германские археологи нашли на участке фермера из местечка Вальдгирмес, расположенного недалеко от Гисена, позолоченную бронзовую лошадиную голову и остатки обуви всадника. Позднее научная экспертиза подтвердила, что находка была частью конного монумента эпохи Древнего Рима, представляющего цезаря Августа (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.).
Две тысячи лет назад недалеко от нынешнего Гисена был римский город. Немецкие археологи давно исследуют эту территорию.
В течение нескольких лет земля Гессен, в которой находится участок, и фермер не могли договориться о сумме вознаграждения за античную реликвию и спорили о ее стоимости. На самом деле, артефакты такого значения не часто попадаются на территории ФРГ. Германский археологический институт заявил, что это первая реликвия такой древности и стоимости, найденная в стране.
Ученые аттестовали лошадиную голову как памятник истории и исскуства «мирового масштаба». Ее отреставрировали и один раз даже показали на выставке музея римских древностей археологического парка Заальбург недалеко от города Бад Хомбург.
По существующему законодательству, фермеру причиталась половина суммы найденного артефакта. Формально лошадиная голова от памятника цезарю Августу, однако, принадлежала федеральной земле Гессен.
Суд города Лимбург разрешил спор фермера и земельного правительства, заказав экспертный отзыв и оценив стоимость лошадиной головы на 1,6 миллиона евро. Ученые сравнили ее с обнаруженными ранее рукой и шлемом от конной статуи, найденными на территории поселений Римской империи в Германии. Теперь фермеру остается подождать банковского перевода половины этой суммы — и вскоре он станет обладателем 773 тысяч евро, которые фактически были «закопаны» на его участке.
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