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Жуков: в осеннюю сессию Госдума продолжит работу над реализацией Послания
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Жуков: в осеннюю сессию Госдума продолжит работу над реализацией Послания 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Так, в сентябре пройдёт заседание рабочей группы, на котором будет актуализирован план по реализации документа. Об этом 27 июля сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
По словам Жукова, план по реализации Послания был составлен после обращения президента к Федеральному Собранию.
«Сейчас план состоит из 67 пунктов. По итогам весенней сессии Государственной Думой исполнены 44 пункта плана», — сказал депутат.
Подводя итоги весенней сессии, Жуков заявил: ««Мы уточнили порядок исчисления имущественных налогов. Усилили уголовную ответственность за хищение денежных средств с банковского счёта. Внесли важные изменения в закон о Российской академии наук».
Он напомнил о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, налоговом манёвре в нефтегазовой отрасли, снижении акцизов на бензин и дизтопливо, а также ряде поправок в бюджет.
Жуков также отметил интенсивность завершившейся сессии: «проведено 50 заседаний — рекордное количество за всю историю Думы».
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