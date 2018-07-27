«Я не хочу связываться»: под Волгоградом рассказали о жестоком расстреле коров

В станице Нагавская Котельниковского района не утихают страсти из-за жестокого расстрела шести стельных буренок. Директор агрохолдинга, которого подозревают в убийстве, заявил, что ему «ни жарко ни холодно от убитых коров».

Местные жители ушли с собрания в полном недоумении

— Несколько дней назад нас позвали на собрание с участием местных жителей, прокурора Котельниковского района и представителей районной администрации, — уточнила представитель пострадавших станичников Ольга Панферова. — На встрече вместе со своими работниками появился и директор агрохолдинга Дмитриенко. Он сказал, что не отпустит своих пайщиков просто так и не отдаст им участки. Он даже пригрозил, что, если земли не будут обрабатываться три года, то он лично напишет заявление об их изъятии. Когда вопрос все же зашел о коровах, руководитель предприятия добавил, что был в момент убийства где — то поблизости, но не имеет никакого отношения к расстрелу животных. На коров ему вообще «ни жарко ни холодно».

Собрание, на котором сельчане надеялись получить какую — то важную информацию, превратилась в междусобойчик, уверена Ольга Панферова.

— Все свелось к тому, что местным жителям и фермерам нужно самостоятельно найти общий язык. — добавила представитель пострадавших жителей станицы Нагавская. — Представители полиции отметили, что все материалы переданы в главное следственное управление в Волгограде . Вся остальная информация осталась за закрытой дверью. В интересах следствия. К слову, Евгений Дмитриенко успел заикнуться о каких — то колышках и о том, что расстрелянные коровы якобы ходили на их участки. При этом ни одного административного правонарушения им зарегистрировано не было. «Я вообще не хочу с этим связываться», — заключил глава агрохолдинга.

На выходных V1.ru писал о шокирующей истории, которая случилось в станице Нагавская. По словам сельчан, шесть стельных коров расстреляли прямо во время выпаса. Местные жители уверены, что жестокой расправой глава агрохолдинга пытался наказать их за попытку найти нового арендатора земель.

— Агрохолдинг арендовал у сельчан пашни, на которых выращивал пшеницу и лук, — добавляет Ольга Панферова. — Компания платила далеко не всю сумму, поэтому, как только у фермеров закончился контракт, они ушли к другим арендаторам. По словам местных жителей, глава агрохолдинга предупредил: просто так от него не избавиться. Сейчас с ним работает полиция. Своей вины он не признает, хотя и не отрицает, что в момент расстрела животных был на этом поле. Естественно, что добровольно компенсировать жителям ущерб — одна корова в среднем стоит 60 тысяч рублей, — он не собирается.

В пресс — службе полиции добавили, что по факту жестокой расправы заведено уголовное дело.