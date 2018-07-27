Глеб Никитин: «Буду лично анализировать предложения и замечания по проекту Стратегии»

Глеб Никитин : «Буду лично анализировать предложения и замечания по проекту Стратегии»Глава Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги второй отраслевой сессии по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития региона. В работе отраслевой сессии приняли участие главы МСУ и руководители администраций районов и округов Нижегородской области.

Главы районов были распределены по шести рабочим группам по следующим темам: источники дополнительных доходов внутри территории; улучшение инвестиционного климата; повышение туристического потенциала: создание туристических событий, обустройство мест для показа; благоустройство, комфортная среда, инфраструктура; повышение эффективности государственного и муниципального управления; привлечение и удержание молодых специалистов. По итогам работы каждая группа представила свои предложения и замечания в проект Стратегии.

«Все результаты вашей работы будут зафиксированы и поступят на рассмотрение координационной группы, также буду лично их анализировать. Поэтому можете быть уверены, ваши предложения и замечания обязательно будут учтены», — отметил Глеб Никитин. «Здесь прозвучало много интересных идей, в частности о привлечении молодых специалистов и развитию инвестиционного потенциала. Это показало продуктивность подобного формата работы. Считаю, что такая практика может быть продолжена и на уровне районов региона, например, при обсуждении бюджетной политики, чтобы избежать „кулуарности“ принятия решений», — добавил глава региона.

«Сегодня была уникальная сессия, в которой принимали участие главы муниципальных образований. Именно они вместе с правительством региона и Законодательным собранием будут реализовывать Стратегию. Сегодня мы говорили об источниках дополнительных доходов территорий, вопросах повышения эффективности государственного и муниципального управления, как привлечь инвесторов на территорию. Отдельной темой обсуждали туристический потенциал районов», — сообщила заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина