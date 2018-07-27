Все в сборе: Юлия Меньшова поделилась редким семейным фото из отпуска

Юлия Меньшова в июле решила отправиться в путешествие. Сначала телеведущая отдохнула в Латвии , а затем отправилась в Италию вместе со своей семьей. За это время она ни разу не показала новое фото в купальнике, но поделилась архивным снимком, на котором запечатлена 12 лет назад в алом бикини. Поклонники были восхищены ее фигурой. В Риме известная блондинка посмотрела все достопримечательности и рассказала о самых необыкновенных местах своим фанатам.

Личное досье

Меньшова Юлия ВладимировнаЮлия Меньшова — актриса в третьем поколении. Незаурядная и талантлива. Не пробивала себе дорогу за счет именитых родственников. Сумела успешно реализоваться не только в актерской профессииА сегодня Юлия поделилась редким семейным фото, на котором запечатлена с мужем и своими детьми. В кадре телеведущая позирует на фоне старинных сооружений в белой блузке с узором, солнцезащитных очках и в шляпе. Рядом с ней стоит супруг Игорь Гордин в футболке и бейсболке. Его наряд совпал по цвету с футболкой сына Андрея, а дочь звезды Таисия предпочла облачиться в белую футболку. «Наши короткие каникулы в Риме подошли к концу. Это было восхитительно, хотя и невероятно жарко. Уезжаем с огромным количеством впечатлений, за которые благодарны нашему потрясающему экскурсоводу», — рассказала Меньшова.

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Юлия Меньшова: «В семье мы почти никогда не разговариваем друг с другом серьезно»Актриса и телеведущая рассказала о семье и работе. Поклонники восхитись семейной идиллией, которая царит на снимке. «Всегда радостно на душе, когда видишь счастливую, дружную семью», «Классное фото», «Такие счастливые», — стали комментировать пост подписчики. Напомним, Юлия состоит в браке с Игорем уже много лет. Они познакомились в 1995 году, когда Меньшова пришла в театр на его спектакль с друзьями. Их сыну в этом году исполнится 21 год, а дочери не так давно стукнуло 15 лет.