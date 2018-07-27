Ещё
Все в сборе: Юлия Меньшова поделилась редким семейным фото из отпуска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня

Все в сборе: Юлия Меньшова поделилась редким семейным фото из отпуска 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Меньшова в июле решила отправиться в путешествие. Сначала телеведущая отдохнула в Латвии, а затем отправилась в Италию вместе со своей семьей. За это время она ни разу не показала новое фото в купальнике, но поделилась архивным снимком, на котором запечатлена 12 лет назад в алом бикини. Поклонники были восхищены ее фигурой. В Риме известная блондинка посмотрела все достопримечательности и рассказала о самых необыкновенных местах своим фанатам.
Личное досье
Меньшова Юлия ВладимировнаЮлия Меньшова — актриса в третьем поколении. Незаурядная и талантлива. Не пробивала себе дорогу за счет именитых родственников. Сумела успешно реализоваться не только в актерской профессииА сегодня Юлия поделилась редким семейным фото, на котором запечатлена с мужем и своими детьми. В кадре телеведущая позирует на фоне старинных сооружений в белой блузке с узором, солнцезащитных очках и в шляпе. Рядом с ней стоит супруг Игорь Гордин в футболке и бейсболке. Его наряд совпал по цвету с футболкой сына Андрея, а дочь звезды Таисия предпочла облачиться в белую футболку. «Наши короткие каникулы в Риме подошли к концу. Это было восхитительно, хотя и невероятно жарко. Уезжаем с огромным количеством впечатлений, за которые благодарны нашему потрясающему экскурсоводу», — рассказала Меньшова.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1832540837239024327_41542675"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме
Юлия Меньшова: «В семье мы почти никогда не разговариваем друг с другом серьезно»Актриса и телеведущая рассказала о семье и работе. Поклонники восхитись семейной идиллией, которая царит на снимке. «Всегда радостно на душе, когда видишь счастливую, дружную семью», «Классное фото», «Такие счастливые», — стали комментировать пост подписчики. Напомним, Юлия состоит в браке с Игорем уже много лет. Они познакомились в 1995 году, когда Меньшова пришла в театр на его спектакль с друзьями. Их сыну в этом году исполнится 21 год, а дочери не так давно стукнуло 15 лет.
Teleprogramma.pro: последние новости
Илья Резник экстренно госпитализирован в Москве Михалкова Юлия Евгеньевна Руководство телеканала ТНТ прокомментировало слухи о закрытии «Дома-2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети329
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной788
Трамп дал ответ на приглашение Путина104
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта224
В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма21
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение