Операцию по обезвреживанию условных террористов провели военные полицейские ВВО в Забайкалье

Кроме того, совместно с военнослужащими военной автомобильной инспекции были отработаны задачи по конвоированию «нападавших», в том числе с применением специализированной техники.

На одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, расположенном в Забайкальском крае , состоялось совместное тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции по ликвидации группы условных террористов, совершивших нападение на военный объект.

В ходе практической части учения была смоделирована ситуация по нападению группы условных террористов на военный объект, также «нападавшие» заминировали свой автомобиль с целью нанесения максимального материального ущерба.

Военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативному выходу в район выполнения учебно-боевой задачи, блокированию «противника».

В ходе учебного боя большая часть группы условных террористов была уничтожена, оставшиеся были задержаны.

Помимо этого, кинологи отработали задачи по поиску взрывного устройства, подготовленного «террористами» для подрыва военного объекта.

Кроме того, совместно с военнослужащими военной автомобильной инспекции были отработаны задачи по конвоированию «нападавших», в том числе с применением специализированной автомобильной техники.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации.

Подобные учения с различными сценариями позволяют усовершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.