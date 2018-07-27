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Участники проекта «Московское долголетие» из Бутырского района посетили музей-усадьбу Остафьево
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Участники проекта «Московское долголетие» из Бутырского района посетили музей-усадьбу Остафьево 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
— Усадьба Остафьево имеет особое значение для истории русской литературы и связана с именами Карамзина, Вяземского, Жуковского, Пушкина и Гоголя. Участники осмотрели дворец и старинный парк, а также прошли по любимой Пушкиным липовой аллее, названной им «Русский Парнас», — пояснила Лебедева.
Напомним, записаться в интересующую секцию и уточнить подробности о проекте «Московское долголетие» можно в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенном по адресу Огородный проезд, дом 21, либо по телефонам 8 (495) 619-31-08 и 8 (926) 739-67-20. При себе иметь паспорт и СНИЛС. (ис)
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