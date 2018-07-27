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В Пермском крае «Зубные феи» нарушали законодательство
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В Пермском крае «Зубные феи» нарушали законодательство 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Беризниковская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе организации, оказывающей медицинские услуги. ООО «Зубные феи» привлечены к ответственности за нарушения порядка обращения с медицинским отходами.
Оказалось, что в медицинском учреждении, где оказывают услуги в сфере стоматологии, небрежно относятся к процедуре обезвреживания отходов класса «Б». Использованные шприцы и иглы, а также другие медицинские отходы, предприятие обязано хранить в морозильной камере не более 24 часов, а затем утилизировать. Но «Зубные феи» камерой не пользовались, а медицинские отходы длительное время хранили в пакетах без маркировки.
После проверки природоохранный прокурор вынес представление директору медицинской организации «Зубные феи». Нарушения устранены, четверым сотрудникам объявили строгие выговоры.
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