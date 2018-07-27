В Пермском крае «Зубные феи» нарушали законодательство

Беризниковская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе организации, оказывающей медицинские услуги. ООО «Зубные феи» привлечены к ответственности за нарушения порядка обращения с медицинским отходами.

Оказалось, что в медицинском учреждении, где оказывают услуги в сфере стоматологии, небрежно относятся к процедуре обезвреживания отходов класса «Б». Использованные шприцы и иглы, а также другие медицинские отходы, предприятие обязано хранить в морозильной камере не более 24 часов, а затем утилизировать. Но «Зубные феи» камерой не пользовались, а медицинские отходы длительное время хранили в пакетах без маркировки.

После проверки природоохранный прокурор вынес представление директору медицинской организации «Зубные феи». Нарушения устранены, четверым сотрудникам объявили строгие выговоры.