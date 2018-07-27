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Урожайность зерновых культур в Карачаево-Черкесии в этом году повысилась на 20%
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Урожайность зерновых культур в Карачаево-Черкесии в этом году повысилась на 20% 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Урожайность зерновых колосовых культур в Карачаево-Черкесии в этом году на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу глава КЧР Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с министром сельского хозяйства республики Анзором Боташевым.
"Провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства республики Анзором Боташевым. Он проинформировал о ходе уборочной кампании в хозяйствах региона, где она в самом разгаре. На сегодняшнюю дату аграриями намолочено более 40 тыс. тонн зерна. Урожайность в текущем году составила 55 центнеров с гектара, что на 20% больше, чем в прошлом", — написал Темрезов.
Как пояснили ТАСС в минсельхозе КЧР повысить урожайность, несмотря на природные катаклизмы (засуху в некоторых районах и сильные ливни в других), удалось за счет применения передовых технологий, необходимой техники и увеличения использования минеральных удобрений. «В частности, по данным на 27 июля, урожайность озимых пшеницы и ячменя составляют 59,3 и 58,2 центнера с гектара соответственно», — отметили в ведомстве.
Уборка зерна сейчас идет в Адыге-Хабльском, Ногайском и Прикубанском районах республики. Всего в КЧР зерновые колосовые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади более 26,3 тыс. га, на сегодня жатва проведена почти на 9 тыс. га.
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