Урожайность зерновых культур в Карачаево-Черкесии в этом году повысилась на 20%

ЧЕРКЕССК , 27 июля. / ТАСС /. Урожайность зерновых колосовых культур в Карачаево-Черкесии в этом году на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу глава КЧР Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с министром сельского хозяйства республики Анзором Боташевым.

"Провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства республики Анзором Боташевым. Он проинформировал о ходе уборочной кампании в хозяйствах региона, где она в самом разгаре. На сегодняшнюю дату аграриями намолочено более 40 тыс. тонн зерна. Урожайность в текущем году составила 55 центнеров с гектара, что на 20% больше, чем в прошлом", — написал Темрезов.

Как пояснили ТАСС в минсельхозе КЧР повысить урожайность, несмотря на природные катаклизмы (засуху в некоторых районах и сильные ливни в других), удалось за счет применения передовых технологий, необходимой техники и увеличения использования минеральных удобрений. «В частности, по данным на 27 июля, урожайность озимых пшеницы и ячменя составляют 59,3 и 58,2 центнера с гектара соответственно», — отметили в ведомстве.

Уборка зерна сейчас идет в Адыге-Хабльском, Ногайском и Прикубанском районах республики. Всего в КЧР зерновые колосовые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади более 26,3 тыс. га, на сегодня жатва проведена почти на 9 тыс. га.