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Светофор на Яблочкова починили дорожные службы
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Светофор на Яблочкова починили дорожные службы 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Дорожные службы отремонтировали неисправный светофор, расположенный на улице Яблочкова вблизи дома № 21. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от местного жителя.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)
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