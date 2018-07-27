Светофор на Яблочкова починили дорожные службы

Дорожные службы отремонтировали неисправный светофор, расположенный на улице Яблочкова вблизи дома № 21. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от местного жителя.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)