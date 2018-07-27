Остановку «МЭИ» в Лефортове привели в порядок

С просьбой привести остановку в порядок на портал «Наш город» обратился местный житель.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по промывке и очистке от граффити павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «МЭИ», — говорится в официальном сообщении за подписью Ликсутова.

Портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия районных служб и жителей. (ис)