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Остановку «МЭИ» в Лефортове привели в порядок
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Остановку «МЭИ» в Лефортове привели в порядок 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
С просьбой привести остановку в порядок на портал «Наш город» обратился местный житель.
После выполнения заявки активист получил ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Проведены работы по промывке и очистке от граффити павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «МЭИ», — говорится в официальном сообщении за подписью Ликсутова.
Портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия районных служб и жителей. (ис)
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