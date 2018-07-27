Арт-вечер «КистиКраски!» устроят в Строгине

Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих 8 августа на арт-вечер «КистиКраски!». Участники под руководством опытного педагога создадут композицию с полевыми цветами в технике гуашь. Об этом сообщила PR-специалист клуба Камила Джалилова.

— Красные маки, нежно-голубые васильки, яркие ромашки и темные злаки — все это буйство природы участники арт-вечера смогут отобразить на бумаге, — сказала Камила Джалилова. — Арт-вечер «КистиКраски!» — это не только знакомство с живописью, но и возможность завести новые знакомства, провести время в дружеской и веселой атмосфере на свежем воздухе и получить заряд вдохновения на всю неделю!

Мероприятие состоится по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 17.00. Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/770242/.

Фото: клуб «Современник».