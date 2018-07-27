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Открытый урок по вокалу проведут в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Жители и гости городского округа Троицк 6 августа смогут посетить открытый урок по вокалу. Мероприятие состоится на базе Центра «МоСТ».
— Это первая тематическая встреча, которую проведут в августе. Такие мастер-классы мы уже организовывали в июле. Они пользовались большой популярностью. В этот раз на мастер-класс мы пригласили ансамбль народной песни «Гуси-лебеди». Вокалисты научат гостей вокальному мастерству, — уточнила художественный руководитель Центра «МоСТ» Виктория Водостоева.
По словам организаторов, мероприятие начнется в 19:30. Мастер-класс продлится ровно один час.
Отметим, что Центр «МоСТ» расположен по адресу: площадь Академика Верещагина, дом №1.
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