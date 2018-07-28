Благоустройство в Жуковском затронет около 6 га набережной и пешеходной зоны

Работы по благоустройству пешеходной части улицы Федотова и набережной реки Быковки в Жуковском пройдут на территории в шесть гектаров в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. Владислав Гордиенко. «В 2018 году в подмосковном городе Жуковский продолжатся преобразования. В этом году пространства будут дополнены зонами отдыха, современным освещением, озеленением. Общая площадь благоустройства составляет порядка шести гектаров», — заявил начальник Главархитектуры Московской области В результате работ появятся три лестницы для спуска к воде. Пространство вокруг них озеленят. «Благоустроенный километровый береговой склон пользуется большой популярностью среди местных жителей, особенно семей с детьми. Общественное пространство стало новым центром притяжения людей, площадкой для прогулок, общения и отдыха», — главный архитектор Московской области Михаил Хайкин Он добавил, что работы по благоустройству проходят в рамках программы по формированию комфортной городской среды.