На пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человек 

Нижегородская область стала «старшим братом» Фонда по поддержке социальных проектовНа пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человекЗащита проектов претендентов на пост министра культуры Нижегородской области пройдет 3 августа 2018 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Отбор на пост министра культуры проходит в рамках региональной программы «Команда правительства», которая стартовала в мае 2018 года. По итогам трех этапов на эту должность претендовали 245 человек. Многие из них также участвовали в конкурсных отборах в резерв управленческих кадров правительства и на посты заместителей главы Нижнего Новгорода. По окончании тестирования и записи видеопрезентаций участники должны были выбрать только одну траекторию. Траекторию на пост министра в итоге выбрали 35 человек (полный список — в приложении). Проекты кандидатов оценит экспертная комиссия, более чем наполовину состоящая из представителей культурной общественности Нижегородской области.
«Состав участников интересный, разноплановый, комиссии будет из кого выбрать. Следующий этап — работа assessment center (оценка кандидатов по компетенциям) экспертами из НИУ — филиала РАНХиГС. Затем состоится еще одно заседание комиссии, на котором оставшиеся участники пройдут индивидуальное собеседование. Мне на выбор в итоге будут представлены не более 5 кандидатов», — рассказал Глеб Никитин.
Напомним, что в состав экспертной комиссии входят 13 человек: директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки Наталья Бочкарева, заведующая кафедрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Татьяна Виноградова, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства «Арсенал» Анна Гор, экс-глава департамента культуры г. Москвы, заведующий лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ Сергей Капков, автор проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков, директор Нижегородской государственной академической филармонии Ольга Томина, президент Нижегородской государственной консерватории Эдуард Фертельмейстер, а также представители правительства, Заксобрания и Общественной палаты Нижегородской области.