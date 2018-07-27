На пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человек

Нижегородская область стала «старшим братом» Фонда по поддержке социальных проектовНа пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человекЗащита проектов претендентов на пост министра культуры Нижегородской области пройдет 3 августа 2018 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Отбор на пост министра культуры проходит в рамках региональной программы «Команда правительства», которая стартовала в мае 2018 года. По итогам трех этапов на эту должность претендовали 245 человек. Многие из них также участвовали в конкурсных отборах в резерв управленческих кадров правительства и на посты заместителей главы Нижнего Новгорода. По окончании тестирования и записи видеопрезентаций участники должны были выбрать только одну траекторию. Траекторию на пост министра в итоге выбрали 35 человек (полный список — в приложении). Проекты кандидатов оценит экспертная комиссия, более чем наполовину состоящая из представителей культурной общественности Нижегородской области.