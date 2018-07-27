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На пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человек
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На пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человек 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородская область стала «старшим братом» Фонда по поддержке социальных проектовНа пост министра культуры Нижегородской области претендуют 35 человекЗащита проектов претендентов на пост министра культуры Нижегородской области пройдет 3 августа 2018 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Отбор на пост министра культуры проходит в рамках региональной программы «Команда правительства», которая стартовала в мае 2018 года. По итогам трех этапов на эту должность претендовали 245 человек. Многие из них также участвовали в конкурсных отборах в резерв управленческих кадров правительства и на посты заместителей главы Нижнего Новгорода. По окончании тестирования и записи видеопрезентаций участники должны были выбрать только одну траекторию. Траекторию на пост министра в итоге выбрали 35 человек (полный список — в приложении). Проекты кандидатов оценит экспертная комиссия, более чем наполовину состоящая из представителей культурной общественности Нижегородской области.
«Состав участников интересный, разноплановый, комиссии будет из кого выбрать. Следующий этап — работа assessment center (оценка кандидатов по компетенциям) экспертами из НИУ — филиала РАНХиГС. Затем состоится еще одно заседание комиссии, на котором оставшиеся участники пройдут индивидуальное собеседование. Мне на выбор в итоге будут представлены не более 5 кандидатов», — рассказал Глеб Никитин.
Напомним, что в состав экспертной комиссии входят 13 человек: директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки Наталья Бочкарева, заведующая кафедрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Татьяна Виноградова, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства «Арсенал» Анна Гор, экс-глава департамента культуры г. Москвы, заведующий лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ Сергей Капков, автор проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков, директор Нижегородской государственной академической филармонии Ольга Томина, президент Нижегородской государственной консерватории Эдуард Фертельмейстер, а также представители правительства, Заксобрания и Общественной палаты Нижегородской области.
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