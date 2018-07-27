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Жители Соколиной горы смогут отметить Международный день тигра
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Жители Соколиной горы смогут отметить Международный день тигра 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Экскурсия по интерактивным экспозициям, аквагрим и мастер-классы: программа праздника будет яркой и интересной.
Эколого-просветительский центр «Экошкола Кусково» приглашает принять участие в празднике, посвященном Международному дню тигра. Для гостей подготовили многочисленные викторины, мастер-классы и конкурсы. Будет организован показ научно-популярных фильмов о различных представителях семейства кошачьих, из которых участники смогут почерпнуть для себя много познавательных фактов. С помощью аквагрима юные гости праздника смогут перевоплотиться в маленьких тигрят, а в завершение мероприятия будет организована экскурсия по экспозициям экоцентра, большинство из которых являются интерактивными.
Международный день тигра отмечается во всем мире 29 июля, начиная с 2010 года, когда он был учрежден в рамках «Тигриного саммита». Тигры являются исчезающим видом, и основной задачей праздника стало информирование населения об этой проблеме и существующих способах защиты тигров.
Старт в 12.00, вход свободный, для лиц старше трех лет. С собой нужно принести бахилы или сменную обувь. Адрес экоцентра «Экошкола Кусково»: улица 3-я Музейная, дом 40, строение 1. Телефон для справок: 8 (495) 370-07-50.
Фото с портала mos.ru
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