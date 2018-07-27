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Жители Чертанова Южного смогут наблюдать сразу два редких космических явления
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Жители Чертанова Южного смогут наблюдать сразу два редких космических явления 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 2 часа назад
Фото: Чертаново Южное
Полное затмение Луны смогут наблюдать жители Чертанова Южного в пятницу, 27 июля. А также в течение следующей недели можно будет следить за полетом МКС. Чтобы узнать подробности этих событий, объединенная редакция ЮАО пообщалась со старшим преподавателем МИФИ, кандидатом физико-математических наук Сергеем Колдобским.
Как рассказал Сергей Колдобский, Луна попадет в тень Земли вечером в пятницу, 27 июля, в момент Великого противостояния Марса. Именно поэтому она окрасится в темно-красный, «кровавый» цвет. Это будет самое длинное и самое темное затмение в XXI веке, а наблюдать его можно будет везде при условии безоблачной погоды. Что же касается Международной космической станции, ее полет можно будет наблюдать с Земли целую неделю — до 2 августа.
— Человек наверняка поймет, что перед ним МКС, когда заметит самую яркую и быстро движущуюся «звезду» на небе, — сообщил Сергей Колдобский, — Все будет прекрасно видно, если погода будет хорошей.
Также специалист отметил, что следить за полетом МКС лучше на открытой местности.
Чертановцы смогут прислать фотографии этих редких событий на почту объединенной редакции Южного округа: editionuao@gmail.com. Лучшие фото обязательно появятся в газете «Чертаново Южное».
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