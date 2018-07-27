Те же янки, только в ПРО, или Как США вновь ступили на «лунную дорожку»

США выводят вооружение в космос. Поэтому шутки — в сторону космоса. Пентагон объявляет призыв режиссеров и сценаристов, чья фантазия когда-либо поднималась выше человеческого разума и достигала заоблачных спецэффектов. Перед ними поставят сверхзадачку посложнее — создать видимость вселенского превосходства Соединенных Штатов. Так, чтобы в это поверили. Скажете, не смешно. Так и они серьезно.

Накануне палата представителей конгресса утвердила военный бюджет. Остался еще сенат — и пожалуйста: 716 миллиардов долларов на боевые расходы вынь да положь. А здесь и на космос — с прицепом. Отдельной статьей — начало работ по развертыванию где-то там, там-тарам, систем слежения и перехвата баллистических ракет. Это и есть то самое ПРО, которую эти ракеты в их современно-российском исполнении, если что, на земле даже не заметят. На небе, скорее всего, тоже. Но зато с помощью такой нехитрой фразеологии Вашингтон может доказать, что не боится гиперзвука и прочих ультракрылатых прибамбасов, поскольку будет выше всего этого.

Полагают, что сумеют развернуться к 31 декабря 2022 года. Сроки размещения перехватчиков пока не определены, но речь идет о ближайшем десятилетии. Как они это называют, «стремительная разработка и внедрение стойкой сенсорной космической архитектуры» вызвана необходимостью — опять их терминология — «обеспечить эффективную противоракетную оборону» в связи «с новой растущей угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет». То есть не скрывают, что по нашу душу. А то Иран , Иран… Была, конечно, мысль объяснить выход земных пушек в открытый космос амбициями Альфы Центавра. Но решили, что на этот раз точно не поверят.

Это, правда, не совсем то, на что рассчитывал их Верховный главнокомандующий, когда анонсировал создание новой, как он говорил, «ветви» вооруженных сил. Трамп-то имел в виду полноценные военно-космические войска. Но и это — ветвь не ветвь, а какая-никакая астрономическая «дубинка», которой можно размахивать. По крайней мере, они так думают. Дело за малым. Надо им официально перешифровать ПРО из противоракетной вообще — в противороссийскую оборону в частности. И найти для того, чтобы перевернуть мир, точку опоры вне его. Ведь там нет ни Польши , ни Румынии — разрешение на размещение давать некому.

США могут и без разрешения. Но чем тогда их спейс-причиндалы будут отличаться от прочего космического мусора? А от мусора принято избавляться. Хотя до этого, скорее всего, не дойдет. Ведь что такое космос — это деньги. Деньги, которые, в отличие от расходов Пентагона, скажем, в Афганистане , никто не проконтролирует. Ну как послать туда ревизора, если они даже астронавтов отправляют на наших «Союзах». Что касается доказательств превосходства, то с ними у них проблем не будет. Во-первых, для того и режиссеры. Во-вторых, им есть, от чего оттолкнуться. На Луне они ведь тоже как бы побывали. А это — те же янки, только в ПРО.

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