Ростовчан зовут на общегородской субботник 28 июля 

Согласно информации из официальных источников, участниками субботника станут волонтеры, гражданские активисты, учащиеся, представители бизнеса, предприятий и учреждений культуры.
Запланировано более 30 видов работ, в том числе уборка мусора, ремонт и мойка цоколей и ограждений, очистка фасадов зданий от объявлений и граффити.
Все районы уже разработали планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий.
Наиболее массовыми объектами для проведения мероприятий субботника в Ворошиловском районе определены бульвар Комарова, улицы Евдокимова и Орбитальная, в Железнодорожном — улицы Локомотивная, Песчаная и Петрашевского, в Кировском — парк 1 Мая, склоны сквера Седова и «Тачанка», в Ленинском — улица М. Горького, в Октябрьском — улицы Красноармейская и Шеболдаева, а также территории скверов, в Первомайском районе — улица Лелюшенко, а также парки Авиаторов и им. Островского, в Пролетарском — проспект 40-летия Победы и 17-я Линия, в Советском — улицы Города Ле-Ман, Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии.