Ещё
Ростовчан зовут на общегородской субботник 28 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовчан зовут на общегородской субботник 28 июля 

АиФ Ростов 32 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, участниками субботника станут волонтеры, гражданские активисты, учащиеся, представители бизнеса, предприятий и учреждений культуры.
Запланировано более 30 видов работ, в том числе уборка мусора, ремонт и мойка цоколей и ограждений, очистка фасадов зданий от объявлений и граффити.
Все районы уже разработали планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий.
Наиболее массовыми объектами для проведения мероприятий субботника в Ворошиловском районе определены бульвар Комарова, улицы Евдокимова и Орбитальная, в Железнодорожном — улицы Локомотивная, Песчаная и Петрашевского, в Кировском — парк 1 Мая, склоны сквера Седова и «Тачанка», в Ленинском — улица М. Горького, в Октябрьском — улицы Красноармейская и Шеболдаева, а также территории скверов, в Первомайском районе — улица Лелюшенко, а также парки Авиаторов и им. Островского, в Пролетарском — проспект 40-летия Победы и 17-я Линия, в Советском — улицы Города Ле-Ман, Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии.
АиФ Ростов: последние новости
В какое время можно увидеть лунное затмение 27 июля 2018 года? Где можно увидеть великое противостояние Марса 27 июля 2018 года? Почему дончане должны мучиться в жару в душных маршрутках и автобусах?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта289
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий741
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара127
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной660
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать75
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение