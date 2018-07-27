Ростовчан зовут на общегородской субботник 28 июля

Согласно информации из официальных источников, участниками субботника станут волонтеры, гражданские активисты, учащиеся, представители бизнеса, предприятий и учреждений культуры.

Запланировано более 30 видов работ, в том числе уборка мусора, ремонт и мойка цоколей и ограждений, очистка фасадов зданий от объявлений и граффити.

Все районы уже разработали планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий.