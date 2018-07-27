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В Оренбургской области сушат явку перед выборами?
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В Оренбургской области сушат явку перед выборами? 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уже несколько недель в Оренбургской области среди журналистов и политических активистов ходит слух о том, что в регионе сушат явку перед выборами. Именно из-за попыток намеренно снизить явку, в регионе фактически нет ни биллбордов, призывающих идти на выборы, ни рекламы кандидатов.
Комментарий: выборы идут только в сельских территориях
Как сообщил представитель Облизбиркома на условиях анонимности, в Оренбурге и крупных городах региона публичных призывов идти на выборы нет потому, что 99% мандатов замещаются в сельских территориях. Соответственно, городские жители физически не могут увидеть ни агитации, ни призывов прийти на избирательный участок. Более того, как отметил собеседник, в территориях ситуация противоположна: в некоторых округах на один мандат сельского или районного депутата приходится менее двух кандидатов. В облизбиркоме также сообщили, что повышения явки в ряде территорий добиваются через параллельное проведение местных референдумов по вопросу самообложения.
Ситуацию с малым количеством кандидатов и масштабными сельскими выборами, в свою очередь, прокомментировал один из представителей Дома Советов. Он пояснил, что в муниципалитетах освободилось много мандатов из-за бюрократических вопросов: сельские депутаты вынуждены подавать декларации о доходах и закрывать зарубежные счета. Ровно по тем же причинам не слишком много и кандидатов на освободившиеся мандаты. Областной парламент уже не первый месяц лоббирует закон, освобождающий сельских депутатов от деклараций, напомнил представитель Дома Советов.
Фото: Дмитрий Барков
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