Изъятия по госзакупкам в ЕАЭС должны вводиться странами не более чем на 2 года

Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр представил позицию Минска по теме подготовки проекта протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС, который рассматривался на заседании. По данным пресс-службы, очередное заседание пройдет в октябре в Белоруссии.

"В целом это добротный документ. Но должно быть понимание, как будет применяться норма о возможности введения национальных изъятий по госзакупкам. По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок — не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз", — заявил он. По его словам, чувствительным остается и вопрос создания единой системы транзита товаров с использованием электронных пломб.

"Советом комиссии одобрен эксперимент, результаты которого следует тщательно изучить. Белорусская сторона полагает, что полноценное внедрение новой системы целесообразно осуществить поэтапно. За пример можно взять подходы, реализуемые в соглашениях по маркировке и прослеживаемости товаров. Было бы правильно начинать с отдельных категорий товаров и расширять их по мере готовности бизнеса в увязке с выработкой упрощений по различным направлениям администрирования", — сказал Кобяков.

Он также позитивно оценил формирование рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности. «В последние два года многое в нашем союзе сделано для того, чтобы оценить интеграционный потенциал в различных сферах экономики, вычленить приоритетные направления многостороннего взаимодействия с точки зрения кооперации и импортозамещения. Настало время принимать меры для того, чтобы реально продвинуться к намеченным ориентирам», — отметил премьер-министр.

Он выразил уверенность, что эти вопросы скоро должны решиться, «ведь перспективные направления расширения интеграции „вглубь“ мы будем определять с учетом результатов анализа исполнения уже действующих договоров и актов ЕАЭС, а также оценки их эффективности для наших субъектов хозяйствования. И если мы хотим предложить нашим главам государств до конца года принять декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов, то все стоящие перед нами вопросы должны быть отработаны к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета».