Нового заместителя мэра Пыть-Яха не могут принять на работу без справки 

В администрации Пыть-Яха сложился юридический казус: кадровая служба ломает голову, как оформить на работу Алексея Золотухина. Планировалось, что он займет должность заместителя градоначальника и таким образом усилит позиции и.о. главы города Александра Морозова. Но, как оказалось, у чиновника нет справки об отсутствии судимости, а без нее невозможно принять человека на работу в мэрию. Говорят, кадровая служба уже бегала консультироваться в прокуратуру города, как поступить в таком случае. Тем временем, как рассказывают в администрации, Золотухин уже начал входить в курс дел муниципалитета: занял один из кабинетов, много курит и активно интересуется личными делами, предпочтениями и привязанности сотрудников.
Комментариев нет