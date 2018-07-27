Единороссы двигают в депутаты Копейска «засланного казачка» 

В Копейске, говорят, сложилась непростая ситуация с довыборами депутата в избирательный округ №16. Вице-мэр Владимир Бисеров, руководитель местной ячейки «Единой России», продвигает на выборы победителя июньских праймериз, местного бизнесмена Илью Ефимова. Пикантность в том, что Ефимов известен прежде всего как активный член «Справедливой России» (в частности, в 2015 году он баллотировался в депутаты от «СР» в Кыштыме). Источники утверждают, что Ефимов вышел из «СР» только формально, но при этом вся его команда, включая главного политтехнолога — люди Валерия Гартунга. «Избравшись с помощью единороссов, Ефимов в партию власти вступать не будет, а, наоборот, начнет саботировать ее работу в горсобрании, — полагают источники. — Даже бывалые агитаторы от „ЕР“ не хотят на него работать, а у Владимира Бисерова нет времени искать другого кандидата».
Добавим, источник полагает, что «ошибка» с Ефимовым может осложнить карьеру самого вице-мэра: в городе упорно ходят слухи, что действующий глава Владимир Можин скоро подаст в отставку, а у Бисерова, как считается, неплохие шансы занять его место, но ситуация с депутатскими довыборами съедает все его время и не дает подумать о себе.
Комментарий: «Справедливоросс никогда не пойдет от „Единой России!“
»Впервые слышу о таком варианте, как наш «шпион», — заявил «ФедералПресс» лидер «Справедливой России» в Челябинской области, депутат Госдумы Валерий Гартунг. — Член «Справедливой России» никак не мог участвовать в праймериз «ЕР», это какой-то бред. Никаких хитрых планов с Ефимовым у нас нет. В Копейске от «Справедливой России» баллотируется наш кандидат, Евгения Охримовская, ей мы и помогаем».
Фото: сайт губернатора Челябинской области.