Единороссы двигают в депутаты Копейска «засланного казачка»

Добавим, источник полагает, что «ошибка» с Ефимовым может осложнить карьеру самого вице-мэра: в городе упорно ходят слухи, что действующий глава Владимир Можин скоро подаст в отставку, а у Бисерова, как считается, неплохие шансы занять его место, но ситуация с депутатскими довыборами съедает все его время и не дает подумать о себе.

Комментарий: «Справедливоросс никогда не пойдет от „Единой России!“

»Впервые слышу о таком варианте, как наш «шпион», — заявил «ФедералПресс» лидер «Справедливой России» в Челябинской области , депутат Госдумы Валерий Гартунг. — Член «Справедливой России» никак не мог участвовать в праймериз «ЕР», это какой-то бред. Никаких хитрых планов с Ефимовым у нас нет. В Копейске от «Справедливой России» баллотируется наш кандидат, Евгения Охримовская, ей мы и помогаем».

Фото: сайт губернатора Челябинской области.