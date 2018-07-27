Spiegel: власти ФРГ подозревают российских хакеров в кибератаках на телекомпании ZDF и WDR

БЕРЛИН, 27 июля. / ТАСС /. Правоохранительные органы ФРГ утверждают, что, предположительно, российские хакеры стоят за проникновением в коммуникационные сети немецких телекомпаний ZDF и WDR. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на источники в силах безопасности Германии.

По его данным, кибератака имела место в начале июня этого года. Не исключено, что хакеры, несмотря на то, что нападение удалось предотвратить на ранней стадии, смогли похитить часть данных.

В WDR отказались от комментариев, поскольку речь идет о «вопросах технической безопасности». В ZDF Der Spiegel подтвердили факт атаки, уточнив, что были заражены около 10 компьютеров. Как считают в правоохранительных органах Германии, за нападением, предположительно, стоят хакеры из группировки Sandworm, которая, якобы связана с российскими спецслужбами.

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) заявило о кибератаках на германские медийные компании и организации, занимающиеся исследованиями в области химического оружия.