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Spiegel: власти ФРГ подозревают российских хакеров в кибератаках на телекомпании ZDF и WDR
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Spiegel: власти ФРГ подозревают российских хакеров в кибератаках на телекомпании ZDF и WDR 

ТАСС 31 минуту назад
БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ утверждают, что, предположительно, российские хакеры стоят за проникновением в коммуникационные сети немецких телекомпаний ZDF и WDR. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на источники в силах безопасности Германии.
По его данным, кибератака имела место в начале июня этого года. Не исключено, что хакеры, несмотря на то, что нападение удалось предотвратить на ранней стадии, смогли похитить часть данных.
В WDR отказались от комментариев, поскольку речь идет о «вопросах технической безопасности». В ZDF Der Spiegel подтвердили факт атаки, уточнив, что были заражены около 10 компьютеров. Как считают в правоохранительных органах Германии, за нападением, предположительно, стоят хакеры из группировки Sandworm, которая, якобы связана с российскими спецслужбами.
Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) заявило о кибератаках на германские медийные компании и организации, занимающиеся исследованиями в области химического оружия.
В Германии уже не раз обвиняли РФ в кибератаках на учреждения ФРГ. Российская сторона такие обвинения неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств связей киберпреступников с Москвой.
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