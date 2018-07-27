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Немецкие СМИ сообщили об атаке российских хакеров на телеканалы
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Немецкие СМИ сообщили об атаке российских хакеров на телеканалы 

BFM.RU 48 минут назад
Немецкие общественно-правовые телеканалы WDR и ZDF атаковала российская хакерская группировка Sandworm. Об этом пишет еженедельник Der Spiegel со ссылкой на анонимные источники.
По информации собеседников издания, кибератака произошла в начале июня. Телеканал ZDF подтвердил сообщения о нападении хакеров, уточнив, что пострадали менее 10 компьютеров, однако утечки данных не было.
Посольство России в Германии в Twitter прокомментировало сообщение об атаках якобы российских хакеров следующим образом: «Бундестаг, МИД, теперь WDR и ZDF. Кто еще? Сгораем от любопытства».
@Bundestag, @AuswaertigesAmt, Energiekraftwerke…jetzt @WDR und @ZDF…Wer noch denn?) wir sind gespannt @SPIEGELONLINE ist aber (noch) nicht betroffen Etwas stimmt hier MUTMASSLICH nicht… pic.twitter.com/W6ox4XqUj0
— Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) 27 июля 2018 г.
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