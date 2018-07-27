Немецкие СМИ сообщили об атаке российских хакеров на телеканалы

Немецкие общественно-правовые телеканалы WDR и ZDF атаковала российская хакерская группировка Sandworm. Об этом пишет еженедельник Der Spiegel со ссылкой на анонимные источники.

По информации собеседников издания, кибератака произошла в начале июня. Телеканал ZDF подтвердил сообщения о нападении хакеров, уточнив, что пострадали менее 10 компьютеров, однако утечки данных не было.

Посольство России Германии в Twitter прокомментировало сообщение об атаках якобы российских хакеров следующим образом: « Бундестаг МИД , теперь WDR и ZDF. Кто еще? Сгораем от любопытства».

@Bundestag, @AuswaertigesAmt, Energiekraftwerke…jetzt @WDR und @ZDF…Wer noch denn?) wir sind gespannt @SPIEGELONLINE ist aber (noch) nicht betroffen Etwas stimmt hier MUTMASSLICH nicht… pic.twitter.com/W6ox4XqUj0

— Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) 27 июля 2018 г.