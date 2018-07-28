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Немецкие СМИ сообщили об атаке на телеканалы ФРГ российских хакеров
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Немецкие СМИ сообщили об атаке на телеканалы ФРГ российских хакеров 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным газеты Der Spiegel, нападение было совершено в начале июня.
Немецкие правоохранительные органы обвинили российских хакеров в кибератаке на коммуникационные сети немецких телекомпаний ZDF и WDR.
Инцидент произошел еще вначале июня, сообщает немецкая газета Der Spiegel. По данным издания, за кибератаками стоит хакерская группа Sandworm, якобы связанная с российскими спецслужбами.
В правоохранительных органах Германии заявили, что нападение удалось предотвратить на ранней стадии, но часть данных все равно могла быть похищена.
Телеканал WDR отказался от комментариев, сославшись на соображения безопасности. В телекомпании ZDF заявили, что заражены были не менее десяти компьютеров.
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