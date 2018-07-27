Государственная Дума установила рекорд века

Самая продолжительная в XXI веке сессия Государственной Думы подошла к концу: впервые с 1999 года депутаты работали с января практически до самого августа. И на этом рекорды не заканчиваются: думцам удалось разобрать почти все «законодательные завалы» и принять множество знаковых инициатив, которые изменят жизнь россиян. О каких законах идёт речь, рассказали председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций на пресс-конференции по итогам весенней сессии 27 июля.

На первом месте — социальные законы

Сессия была не только самой длительной, но и, по словам Вячеслава Володина, самой напряжённой и ответственной. «Потому что во время этой сессии проходили значимые события в жизни нашей страны. В первую очередь это выборы Президента Российской Федерации, назначение председателя Правительства и формирование его состава. Для нас было очень ответственным решением назначение председателя Счётной палаты — это орган парламентского контроля», — сказал спикер Госдумы.

Кроме того, он напомнил о Послании Президента Федеральному Собранию: поставленные главой государства задачи требуют законодательного обеспечения, причём значительная часть этих задач уже реализована. «И чем быстрее мы доведём это дело до конца, тем быстрее у Правительства появится механизм решения задач и достижения целей повышения уровня жизни наших граждан, снижения бедности», — уверен Вячеслав Володин.

Депутаты уже начали работать над этими вопросами в весеннюю сессию: среди принятых социальных законов — повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума (с 1 мая МРОТ достиг 11 163 рубля), продление «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года, закон о волонтёрстве, переход на новую систему финансирования долевого строительства и многие другие.

«Особенно приятно, что среди важнейших законов, принятых в весеннюю сессию, есть инициативы, внесённые оппозиционными парламентскими фракциями, — отметил Вячеслав Володин. — Так, принят закон, который предполагает регистрацию автомобиля без посещения ГИБДД , этот документ был «выстрадан» фракцией ЛДПР . Закон ждали миллионы людей». Кроме того, он напомнил о принятом в первом чтении законопроекте «Справедливой России» об отмене национального роуминга — инициатива предполагает введение единого тарифа на услуги связи по всей территории России

В Думе делают всё, чтобы депутаты были максимально вовлечены в работу, подчеркнул Володин, — активность парламентариев позволит исключить проблемы с дисциплиной. «Потому что если депутаты понимают, что работа интересная, фракции понимают, что могут свои идеи реализовать, то не будет обсуждаться такая тема, как время работы и когда с работы уходить. Любой политик должен жить проблемами своих избирателей, своей страны», — пояснил председатель палаты.

По пенсионному вопросу найдут консенсус

За время весенней сессии, которая началась в январе 2018 года, депутаты провели 50 пленарных заседаний, причём 13 из них были дополнительными — то есть решение об их проведении депутаты принимали по ходу работы. Из более чем двух тысяч законопроектов, которые никогда не выносились на рассмотрение палаты, проще говоря — «законодательных завалов», — осталось всего 57. При этом выросло и качество законотворческого процесса. «Для нас крайне важна возможность диалога фракций и комитетов, возможность прямого общения при обсуждении законопроектов — это и формат слушаний, и привлечение экспертного сообщества. И эта работа даёт свой результат — меньше нареканий на принятые законодательные решения», — сказал Володин.

Для нас крайне важна возможность диалога фракций и комитетов, возможность прямого общения при обсуждении законопроектов.

Формат диалога спикер Госдумы вообще считает ключевым в решении острых вопросов. Именно поэтому он призвал не замалчивать такие темы. «Что касается совершенствования пенсионной системы, нам надо исходить из того, что вопросы проблемные нужно обсуждать, неправильно их замалчивать. Если мы будем уходить от обсуждения вопросов, которые для нас неприятные, которые для нас являются сложными, которые мы не хотели бы обсуждать, мы сможем с вами просто прийти к тяжелейшим последствиям. Мы не так давно были свидетелями того, что пенсии не выплачивались, был коллапс пенсионной системы. Поэтому когда речь идёт об обсуждении вопросов совершенствования пенсионного законодательства — а это вопросы, не только регулирующие возраст, это вопросы и будущих пенсий, вопросы социальной помощи людям, трудового законодательства, — нам обязательно нужно это обсуждать», — считает Володин.

Он отметил, что сложившаяся сегодня ситуация в пенсионной сфере никого не устраивает — пенсии невысокие, на них тяжело прожить, оплатить жильё, купить лекарства. «Если есть все эти проблемы, почему же мы уходим от обсуждения? Ответственность — это обсуждение самых сложных, трудных вопросов», — подчеркнул председатель Госдумы. Он напомнил, что поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы принимаются до 24 сентября. Володин не исключил, что, проанализировав предложения, депутаты примут решения, которые помогут найти консенсус в обществе.

За что Зюганов благодарит Володина

Проблемы реновации, вопросы помощи обманутым дольщикам, развитие аграрного сектора — эти темы были ключевыми в работе КПРФ в весеннюю сессию, рассказал лидер фракции Геннадий Зюганов. В приоритете у коммунистов — совершенствование социально-экономического курса страны. По словам депутата, нынешний уровень ВВП в размере 1 триллиона 600 миллиардов долларов недостаточен — показатель должен быть не ниже 2,6 триллиона долларов.

«Также хочу поблагодарить Вячеслава Володина за демократичное, вдумчивое и внимательное отношение к инициативам фракции КПРФ. Впереди у нас сложный совместный этап работы по выполнению тезисов Послания Президента Федеральному Собранию», — сказал Зюганов.

Самая малочисленная в Госдуме фракция — «Справедливая Россия», её представляют 23 депутата — заняла второе место после «Единой России» по количеству внесённых законопроектов. «Единая Россия» внесла 193 инициативы, «Справедливая Россия» -122, ЛДПР — 105, КПРФ — 95», — сказал лидер эсеров Сергей Миронов . Кроме того, президентом было подписано 11 законов, инициированных этой фракцией.

А вот руководитель ЛДПР Владимир Жириновский , подводя итоги сессии, поделился идеей повышения роли оппозиционных фракций. «В парламенте должны быть две партии. Одну из которых могут составить представители ЛДПР, КПРФ и „Справедливой России“. Это усилит работу парламента. Предлагаю сделать это прямо с 1 января 2019 года», — предложил депутат.

График депутатов станет напряжённее

В «Единой России» рассказали, что уже начали работу по подготовке проекта бюджета на следующую трёхлетку. Его должны внести в Госдуму до 1 октября 2018 года. «Бюджет будет существенно отличаться от тех бюджетов, которые мы рассматривали ранее, потому что очень чётко должны будут быть прописаны все разделы, — рассказал глава фракции Сергей Неверов . — Иначе те показатели экономического роста, показатели благосостояния, показатели, направленные на изменения качества жизни наших граждан, не будут достигнуты».

Также Неверов затронул тему изменения графика работы Госдумы, который вступит в силу с сентября: теперь пленарные заседания будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00. Это, по словам депутата, поможет работать на заседаниях более эффективно.

Изменение графика заседаний означает и более напряжённый график работы, сказал Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании. Так что в осеннюю сессию депутаты будут работать ещё эффективнее — а лучшие практики, в том числе по организации работы и обсуждению законопроектов, будут совершенствоваться дальше, заверил спикер Госдумы.