Уфимская нефтяная компания задолжала 160 тысяч рублей зарплаты

Уфе руководство ООО «НефтеГазСтройКомплект» обвиняется в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии , предприятие задолжало работникам 160 тысяч рублей.

По версии следствия, с ноября прошлого года организация неоднократно задерживала оплату труда двух сотрудников. Руководство не приняло мер по погашению 160 тысяч рублей задолженности. Однако установлено, что фирма имела возможность расплатиться с работниками в полной мере.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению, прокомментировали в Следкоме

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