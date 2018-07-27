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Уфимская нефтяная компания задолжала 160 тысяч рублей зарплаты
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Уфимская нефтяная компания задолжала 160 тысяч рублей зарплаты 

ГОРОБЗОР.РУ 37 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе руководство ООО «НефтеГазСтройКомплект» обвиняется в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, предприятие задолжало работникам 160 тысяч рублей.
По версии следствия, с ноября прошлого года организация неоднократно задерживала оплату труда двух сотрудников. Руководство не приняло мер по погашению 160 тысяч рублей задолженности. Однако установлено, что фирма имела возможность расплатиться с работниками в полной мере.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению, прокомментировали в Следкоме.
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