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Reuters: глава Пентагона назвал «выдумкой» сообщения о подготовке США к ударам по Ирану
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Reuters: глава Пентагона назвал «выдумкой» сообщения о подготовке США к ударам по Ирану 

ТАСС 36 минут назад
ТАСС, 27 июля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал «полной выдумкой» сообщения о том, что США готовятся к нанесению ударов по Ирану. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
Ранее телекомпания ABC сообщила, что в австралийском правительстве полагают, что США готовятся нанести бомбовые удары по иранским ядерным объектам, это может произойти уже в августе. Источники телекомпании рассказали, что США могут обратиться к Австралии за помощью в определении целей.
Австралийский премьер Малколм Тёрнбулл назвал данные сообщения домыслами.
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