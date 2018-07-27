Омичи испугались вырубки деревьев в парке 300-летия

Оказалось, что деревья вырубили на участке, который к парку не относится. В департамент имущественных отношений мэрии поступило сообщение, что в парке 300-летия Омска рубят деревья. Специалисты администрации города отправились на место, чтобы выяснить, кто покусился на зеленые насаждения. Как оказалось, вырубка была законной, деревья сносили на участке, который не является территорией парка.

Согласно информации Росреестра, этот земельный участок находится в федеральной собственности и предоставлен в аренду юридическому лицу, — поясняет пресс-служба департамента имущественных отношений мэрии Омска. — Вид разрешенного использования — магазины, торговые комплексы и центры (в том числе салоны по продаже автотранспортных средств). Муниципалитет не является распорядителем данного участка.

В свою очередь специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что четыре десятка деревьев будут пересажены компанией, которая возведет здесь торговый объект, с этого земельного участка в парк 300-летия Омска. Еще два десятка деревьев вырубят. Но, чтобы их компенсировать, еще 60 деревьев высадят в парке 300-летия Омска в качестве компенсации, что проконтролирует администрация города.