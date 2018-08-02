В городах Северо-Запада на день ВДВ отключили фонтаны

В некоторых городах Северо-Запада 2 августа неожиданно отключили фонтаны. В одних регионах объяснили это необходимостью провести профилактические работы, в других заявили напрямую — фонтаны закрыли из-за отдыхающих на день ВДВ.

Как сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в Северной столице были отключены на Московской площади и в Александровском саду.

В первом случае «Водоканал» объяснил отключение обеспечением безопасности граждан во время массовых гуляний, в Александровском саду поводом стало обращение администрации Адмиралтейского района города. Все остальные фонтаны города работают.

Но в «Водоканале» не скрывают, что возле в Парке 300-летия Санкт-Петербурга , у Зимнего дворца, Казанского собора и на Батарейной дороге возле фонтанов будут дежурить специалисты. И если кто-то захочет искупаться, то подачу воды сразу же отключат.

Калининграде 2 августа остановлена для плановых профилактических работ половина городских фонтанов — шесть из 12. Отключены, в частности, гидроссоружения в центре города — на площади Победы. В городской администрации сообщили, что профилактика будет проводиться в течение одного дня. Фонтаны вновь заработают 3 августа.