В День ВДВ фонтанам в центре Новосибирска устроят выходной

Сразу три фонтана в центре Новосибирска отключат для профилактических работ в День ВДВ в Новосибирске.

Как сообщают НГС.новости со ссылкой на начальника «Горфонтана» Валерия Науменко, 2 августа вода будет слита с чаши фонтана на улице Орджоникидзе, отключат также большой фонтан у ГПНТБ и в Первомайском сквере. В день ВДВ на водных объектах запланированы профилактические работы и чистка конструкций.

Напомним, 2 августа в Новосибирске отметят День ВДВ. На торжественную часть праздника десантники соберутся в Центральном парке. Начало официальной части — в 11.00. После завершения праздника виновники торжества, как правило, вместе прогуливаются по центральным улицам города, и раньше, когда там работали фонтаны, нередко купались в них в честь своего профессионального праздника.