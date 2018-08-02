Ещё
Фонтаны в Ярославле не будут работать в День ВДВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонтаны в Ярославле не будут работать в День ВДВ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Фонтаны в Ярославле выключат 2 августа для проведения профилактических работ, сообщает сайт мэрии города.
«Специалисты будут проверять техническую исправность всех конструктивных элементов, очищать чаши и промывать трубы. Такая процедура проводится регулярно для обеспечения бесперебойной работы», — говорится в сообщении.
Примечательно, что профилактические работы назначены именно на 2 августа, День ВДВ, когда многие десантники купаются в городских фонтанах, считая это обязательной традицией праздника.
В пятницу, 3 августа, все фонтаны будут работать, как и прежде.
АиФ: последние новости
Власти планируют создать в Ярославле розничную сеть по торговле молоком 27 июля на Московском проспекте в Ярославле отключат светофоры На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах30
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью769
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками7
«У погибших россиян был шанс на спасение»50
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР309
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение