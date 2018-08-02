Фонтаны в Ярославле не будут работать в День ВДВ

Фонтаны в Ярославле выключат 2 августа для проведения профилактических работ, сообщает сайт мэрии города.

«Специалисты будут проверять техническую исправность всех конструктивных элементов, очищать чаши и промывать трубы. Такая процедура проводится регулярно для обеспечения бесперебойной работы», — говорится в сообщении.

Примечательно, что профилактические работы назначены именно на 2 августа, День ВДВ, когда многие десантники купаются в городских фонтанах, считая это обязательной традицией праздника.

В пятницу, 3 августа, все фонтаны будут работать, как и прежде.