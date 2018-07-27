На крымчан начали подавать иски в суды за долги в фонд капремонта 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК начал массово подавать на крымчан иски в суды за неуплату взносов на капремонт. В целом задолженность составляет около миллиарда рублей, сообщил начальник отдела мониторинга организации Арсений Леонов.
— Сейчас начислено около двух миллиардов рублей, из них ориентировочно один миллиард задолженности, — рассказал Леонов.
При этом, по словам заместителя гендиректора фонда Василия Маратканова, на несколько сотен человек уже поданы иски.
— Мы массово обращаемся в судебные органы, получаем первые судебные решения, — сообщил он. — Подано порядка 200 исков.
В то же время, только каждый второй крымчанин платит взносы. В июне собираемость взносов составила 49 процентов. Но и это — прогресс. Ведь еще весной деньги сдавали только 36-39 процентов жителей многоэтажек. Маратканов пояснил, что катализатором стало решение фонда не начислять пеню гражданам, погасившим долги до 1 сентября.
Краткосрочный план капремонта на 2016-2018 годы предусматривает, что в Крыму до конца нынешнего года за 1,8 миллиарда рублей будет отремонтировано 350 домов. Долгосрочный план до 2045 года предполагает проведение ремонтных работ на сумму около 170 миллиардов. Впрочем, сумма, по словам Леонова, может еще не раз измениться.