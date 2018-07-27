На крымчан начали подавать иски в суды за долги в фонд капремонта

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК начал массово подавать на крымчан иски в суды за неуплату взносов на капремонт. В целом задолженность составляет около миллиарда рублей, сообщил начальник отдела мониторинга организации Арсений Леонов.

— Сейчас начислено около двух миллиардов рублей, из них ориентировочно один миллиард задолженности, — рассказал Леонов.

При этом, по словам заместителя гендиректора фонда Василия Маратканова, на несколько сотен человек уже поданы иски.

— Мы массово обращаемся в судебные органы, получаем первые судебные решения, — сообщил он. — Подано порядка 200 исков.

В то же время, только каждый второй крымчанин платит взносы. В июне собираемость взносов составила 49 процентов. Но и это — прогресс. Ведь еще весной деньги сдавали только 36-39 процентов жителей многоэтажек. Маратканов пояснил, что катализатором стало решение фонда не начислять пеню гражданам, погасившим долги до 1 сентября.