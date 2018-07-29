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Весь транспорт Сочи станет доступным для маломобильных граждан
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Весь транспорт Сочи станет доступным для маломобильных граждан 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Муниципальный транспорт Сочи станет доступным для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администарации Краснодарского края.
В 2019 году в город поступят 400 новых автобусов, адаптированных для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметили в администрации муниципалитета, в Сочи продолжается работа по обеспечению требований доступности на городских объектах.
Напомним, к проведению Чемпионата мира по футболу в городе дополнительно приведено к требованиям доступной среды 56 объектов. Были отремонтированы тактильная плитка, пешеходные зоны и понижающие бордюры с учетом требования безбарьерной среды.
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