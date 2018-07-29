Весь транспорт Сочи станет доступным для маломобильных граждан

В 2019 году в город поступят 400 новых автобусов, адаптированных для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметили в администрации муниципалитета, в Сочи продолжается работа по обеспечению требований доступности на городских объектах.

Напомним, к проведению Чемпионата мира по футболу в городе дополнительно приведено к требованиям доступной среды 56 объектов. Были отремонтированы тактильная плитка, пешеходные зоны и понижающие бордюры с учетом требования безбарьерной среды.