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Работы по уточнению границ между Псковской и Новгородской областями пройдут в 2019 году
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Работы по уточнению границ между Псковской и Новгородской областями пройдут в 2019 году 

Псковская губерния 39 минут назад
По результатам заседания межведомственной рабочей группы по уточнению границы между Новгородской и Псковской областями был подписан протокол: как сообщает пресс-служба комитета по имущественным отношениям администрации региона, в нём отражено совместное проведение в 2019 году работ по уточнению границы между субъектами в целях внесения линии границы в сведения Единого государственного кадастра недвижимости, высказаны предложения сторон по организации проведения работ. Напомним, в июне рабочая группа обсудила уточнение границы между Ленинградской и Псковской областями: участники совещания подвели итоги рассмотрения картографической документации, подготовленной в рамках исполнения первого этапа государственного контракта, заключенного Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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