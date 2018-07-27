Большинство услуг центра «Мои документы» в Западном Дегунине теперь можно оформить по одному заявлению

Специалисты центра государственных услуг «Мои документы» на Ангарской улице начали принимать комплексный запрос, сообщает пресс-служба МФЦ.

«Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги. Это никак не влияет на качество предоставляемых услуг, зато существенно экономит время жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок оказания услуг при этом увеличится всего на один день. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены.

Напомним, центр госуслуг Западного Дегунина находится по адресу ул. Ангарская, д. 1, корп. 7. (ео)