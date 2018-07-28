Роспотребнадзор обновил список мест, где можно искупаться в Ленобласти 

Роспотребнадзор обновил список водоемов в Ленобласти, в которых купаться можно, а где это делать не стоит из-за плохого качества воды.
Накануне очередных теплых выходных, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обновило список разрешенных и запрещенных для купания водоемов.
Спустя две недели после опубликования Роспотребнадзором предыдущего списка, среди разрешенных для купания мест на этот раз не оказалось реки Луга в Кингисеппе и реки Плюсса в Сланцах, а также озер Толони и Омчино под Лугой. Зато Роспотребнадзор разрешил купаться в озере Шингарка в деревне Низино и в реке Вуокса в Приозерском районе области.
Итак, по состоянию на 27 июля, категорически нельзя погружаться в воду:
реки Волхов в окрестностях городов Волхов, Кириши, поселка Пчева;
реки Свирь — у Лодейного Поля и деревни Погра в Подпорожском районе;
реки Сясь — у города Сясьстрой;
реки Оредеж в районе поселков Вырица и Сиверский под Гатчиной;
реки Кобринка у поселка Кобринское в Гатчинском районе;
реки Тосна у города Тосно;
реки Шингарка у деревни Низино;
реки Рощинка в Выборгском районе;
реки Луга под Кингисеппом;
реки Плюсса в Сланцах;
реки Нева в окрестностях города Кировск и города Отрадное.
Не менее рискованно погружаться в озеро Филькино в Гатчине, Ждановское во Всеволожске, Колтушское в деревне Колтуши. В окрестностях Луги опасность представляют озера Толони и Омчино, в Тихвинском районе — озеро Царицыно в одноименном поселке.
Также запрещено купаться в прибрежных водах Финского залива у форта Красная Горка и поселка Большая Ижора, а также в Выборгском заливе у мыса Смоляной.
Но всё же в Ленобласти ещё остались места для купания. Окунуться в эти жаркие выходные дни можно в воду:
озера Павловское в городе Бокситогорск;
озера Донцо в одноименной деревне, реки Луга в деревне Большой Сабск;
озера Коркинское в поселке Воейково;
озера Курголовское в поселке Токсово;
озера Лемболовское в районе станции Лемболово;
озера Медное в окрестностях поселка Юкки;
Финский залива в районе деревни Выбье;
озера Светлое в поселке Будогощь;
озера Отрадное в поселке Плодовое и Раздолинское в поселке Сосново Приозерского района;
реки Тихвинка в Тихвине;
реки Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района;
озер Нестеровское и Долгое в деревне Надино;
реки Вуокса в Приозерске;
карьера в поселке Шапки Тосненского района.
Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области за истекший период летнего сезона 2018 выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам следующим водным объектам используемых в рекреационных целях:
— озеро Саперное, пляж в одноименном поселке;
— пляж на берегу озера Петровское;
— озеро Ратное, пляж в поселке Кузнечное
— искусственный водоем ООО «ОЗОН», поселок Платформа 69 км;
— пляж на берегу озера Ладожское в поселке Запорожское;
— пляж на берегу искусственного водоема ЗАО «Золотая Долина» в деревне Васильево;
— пляж на берегу реки Вуокса в поселке Мельниково;
— пляж «У церкви» на берегу озера Отрадное в поселке Плодовое;
— пляж на берегу реки Вуокса в Приозерске;
— пляж ООО «Фортуна плюс» на берегу озера Суходольское в поселке Петровское-2;
— пляж на берегу озера Круглое (Снетковское) в поселке Снетково.
Все вышеперечисленные — в Приозерском районе. В Киришском районе только озеро Светлое, пляж Базы отдыха «Мечта» в поселке Будогощь. А пляж на берегу искусственного водоема ООО «Туутари-Парк» в деревне Ретселя в Ломоносовском районе.
Стоит помнить, что в указанных выше водных объектах, в которых можно купаться, пить воду все же нельзя.