Роспотребнадзор обновил список мест, где можно искупаться в Ленобласти

Роспотребнадзор обновил список водоемов в Ленобласти , в которых купаться можно, а где это делать не стоит из-за плохого качества воды.

Накануне очередных теплых выходных, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обновило список разрешенных и запрещенных для купания водоемов.

Спустя две недели после опубликования Роспотребнадзором предыдущего списка, среди разрешенных для купания мест на этот раз не оказалось реки Луга в Кингисеппе и реки Плюсса в Сланцах, а также озер Толони и Омчино под Лугой. Зато Роспотребнадзор разрешил купаться в озере Шингарка в деревне Низино и в реке Вуокса в Приозерском районе области.

Итак, по состоянию на 27 июля, категорически нельзя погружаться в воду:

реки Волхов в окрестностях городов Волхов, Кириши , поселка Пчева;

реки Свирь — у Лодейного Поля и деревни Погра в Подпорожском районе;

реки Кобринка у поселка Кобринское в Гатчинском районе;

реки Шингарка у деревни Низино;

реки Рощинка в Выборгском районе;

реки Луга под Кингисеппом;

реки Плюсса в Сланцах;

реки Нева в окрестностях города Кировск и города Отрадное

Не менее рискованно погружаться в озеро Филькино в Гатчине, Ждановское во Всеволожске , Колтушское в деревне Колтуши. В окрестностях Луги опасность представляют озера Толони и Омчино, в Тихвинском районе — озеро Царицыно в одноименном поселке.

Также запрещено купаться в прибрежных водах Финского залива у форта Красная Горка и поселка Большая Ижора, а также в Выборгском заливе у мыса Смоляной.

Но всё же в Ленобласти ещё остались места для купания. Окунуться в эти жаркие выходные дни можно в воду:

озера Донцо в одноименной деревне, реки Луга в деревне Большой Сабск;

озера Коркинское в поселке Воейково;

озера Лемболовское в районе станции Лемболово;

озера Медное в окрестностях поселка Юкки;

Финский залива в районе деревни Выбье;

озера Отрадное в поселке Плодовое и Раздолинское в поселке Сосново Приозерского района;

реки Тихвинка в Тихвине

реки Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района;

озер Нестеровское и Долгое в деревне Надино;

реки Вуокса в Приозерске;

карьера в поселке Шапки Тосненского района.

Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области за истекший период летнего сезона 2018 выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам следующим водным объектам используемых в рекреационных целях:

— озеро Саперное, пляж в одноименном поселке;

— пляж на берегу озера Петровское;

— озеро Ратное, пляж в поселке Кузнечное

— искусственный водоем ООО «ОЗОН», поселок Платформа 69 км;

— пляж на берегу озера Ладожское в поселке Запорожское;

— пляж на берегу искусственного водоема ЗАО «Золотая Долина» в деревне Васильево;

— пляж на берегу реки Вуокса в поселке Мельниково;

— пляж «У церкви» на берегу озера Отрадное в поселке Плодовое;

— пляж на берегу реки Вуокса в Приозерске;

— пляж ООО «Фортуна плюс» на берегу озера Суходольское в поселке Петровское-2;

— пляж на берегу озера Круглое (Снетковское) в поселке Снетково.

Все вышеперечисленные — в Приозерском районе. В Киришском районе только озеро Светлое, пляж Базы отдыха «Мечта» в поселке Будогощь. А пляж на берегу искусственного водоема ООО «Туутари-Парк» в деревне Ретселя в Ломоносовском районе.

Стоит помнить, что в указанных выше водных объектах, в которых можно купаться, пить воду все же нельзя.