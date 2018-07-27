В Западном Дегунине бахчевые развалы будут работать по трем адресам

В Западном Дегунине как и во многих других районах столицы, до октября будут работать бахчевые развалы. Об этом сообщила представитель управы района Западное Дегунино. Приобрести дыни и арбузы жители смогут по адресам: ул. Ангарская, вл. 13, ул. Дегунинская, вл. 17, ул. Маршала Федоренко, вл. 10.

— Все поступающие на официальные развалы дыни и арбузы в обязательном порядке проверяются Роспотребнадзором , — рассказали в управе. — У каждого продавца должны быть специальная форма и медицинская книжка при себе.