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В Западном Дегунине бахчевые развалы будут работать по трем адресам
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В Западном Дегунине бахчевые развалы будут работать по трем адресам 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В Западном Дегунине как и во многих других районах столицы, до октября будут работать бахчевые развалы. Об этом сообщила представитель управы района Западное Дегунино. Приобрести дыни и арбузы жители смогут по адресам: ул. Ангарская, вл. 13, ул. Дегунинская, вл. 17, ул. Маршала Федоренко, вл. 10.
— Все поступающие на официальные развалы дыни и арбузы в обязательном порядке проверяются Роспотребнадзором, — рассказали в управе. — У каждого продавца должны быть специальная форма и медицинская книжка при себе.
Покупатели смогут приобрести бахчевые из Казахстана, Узбекистана, Астраханской и Волгоградской областей. (ео)
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