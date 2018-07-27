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На улице Юных Ленинцев провели комиссионное обследование дворовой территории
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На улице Юных Ленинцев провели комиссионное обследование дворовой территории 

Управа района Кузьминки 46 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках еженедельного объезда главой управы района Кузьминки Людмилой Акубековой совместно с представителями ГБУ «Жилищник района Кузьминки» в присутствии активных жителей проведено комиссионное обследование дворовой территории по адресу ул. Юных Ленинцев, д. 113, к. 2, а также близлежащих территорий.
В адрес управы (в том числе и при помощи портала «Наш город») часто поступали жалобы на неудовлетворительное состояние газона по указанному адресу. В ходе обследования проблема подтвердилась. Чтобы избежать заезда автотранспорта на газон, а также предотвратить вымывание грунта, ГБУ «Жилищник района Кузьминки» дано поручение в двухнедельный срок установить высокий бортовой камень.
По ходу следования был выявлен факт размещения магазином «Пятерочка» контейнеров возле жилого дома. Данной организации было строго указано на недопущение подобных фактов. Также была проверена площадка для выгула собак. Балансодержателю был дан ряд указаний об улучшении качества содержания объекта. (ис)
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