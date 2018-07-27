Во дворе на Менжинского восстановили участок с газоном

Сотрудники коммунальных служб Бабушкинского района восстановили участок газона возле дома № 11 по улице Менжинского.

Ранее с сообщением о заезженном газоне на портал «Наш город» обратился местный житель.

После того как все работы по восстановлению были выполнены, пользователь получил ответ от главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева

«По указанному вами адресу проведены работы по рекультивации почвогрунта с посевом семян газонной травы», — говорится в ответе.

Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)