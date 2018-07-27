Ещё
«Его стал раздражать вечно работающий телевизор»: подробности трагедии на ул. Лесопильной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Его стал раздражать вечно работающий телевизор»: подробности трагедии на ул. Лесопильной 

Клопс.Ru 51 минуту назад
Фото: Клопс.Ru
85-летний пенсионер Иван Павлович (имя изменено), бывший работник Калининградского рыбного порта, застрелил из охотничьего ружья свою супругу, 85-летнюю Ирину Петровну (имя изменено), которая до пенсии работала там же бухгалтером. После убийства жены пенсионер попытался застрелиться сам. Сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. «Клопс» попытался выяснить, что могло стать причиной трагедии.
Пожилая пара жила в скромной однокомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Лесопильной. По словам соседей, в последнее время супруги часто ссорились. Часто причиной ссор становилась жилплощадь: Иван Павлович переписал квартиру на своих сыновей, чем вызвал недовольство супруги, у которой от первого брака также было два сына.
"Они так часто ругались, что я перестала к ним заходить", — рассказала соседка пенсионеров.
Последнее время Ирина Петровна сильно болела, из дома практически не выбиралась, да и по квартире передвигалась с трудом. Соседи рассказывают, что смыслом жизни женщины была её кошка.
"Она жила ради неё, очень переживала, что, когда уйдёт, о кошке позаботиться будет некому", — говорит сосед.
За Ириной Петровной ухаживал Иван Павлович. Он же ходил в магазин за продуктами, выносил мусор и выполнял другую домашнюю работу. Это давалась ему нелегко — примерно четыре месяца назад Иван Павлович перенёс микроинсульт. После этого, говорят соседи, пожилой человек сильно изменился. Активный и энергичный, член общества охотников, заядлый рыбак и грибник, экономный хозяин, покупавший продукты на складах, где они дешевле, он вдруг начал жаловаться на усталость. Его стал раздражать «вечно работающий телевизор», Иван Павлович требовал его выключить. Видимо, в какой-то момент сдали нервы, полагают соседи. Именно они вызвали полицию, когда услышали выстрелы.
Трагедия на Лесопильной произошла вечером в четверг, 26 июля.
Клопс.Ru: последние новости
Для "Дома-2" найдут новую площадку В Центризбирком поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе Калининградские почтальоны начнут передавать соцслужбам информацию о нуждающихся в поддержке гражданах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта281
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной657
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать79
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение