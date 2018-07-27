«Его стал раздражать вечно работающий телевизор»: подробности трагедии на ул. Лесопильной

85-летний пенсионер Иван Павлович (имя изменено), бывший работник Калининградского рыбного порта, застрелил из охотничьего ружья свою супругу, 85-летнюю Ирину Петровну (имя изменено), которая до пенсии работала там же бухгалтером. После убийства жены пенсионер попытался застрелиться сам. Сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. «Клопс» попытался выяснить, что могло стать причиной трагедии.

Пожилая пара жила в скромной однокомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Лесопильной. По словам соседей, в последнее время супруги часто ссорились. Часто причиной ссор становилась жилплощадь: Иван Павлович переписал квартиру на своих сыновей, чем вызвал недовольство супруги, у которой от первого брака также было два сына.

"Они так часто ругались, что я перестала к ним заходить", — рассказала соседка пенсионеров.

Последнее время Ирина Петровна сильно болела, из дома практически не выбиралась, да и по квартире передвигалась с трудом. Соседи рассказывают, что смыслом жизни женщины была её кошка.

"Она жила ради неё, очень переживала, что, когда уйдёт, о кошке позаботиться будет некому", — говорит сосед.

За Ириной Петровной ухаживал Иван Павлович. Он же ходил в магазин за продуктами, выносил мусор и выполнял другую домашнюю работу. Это давалась ему нелегко — примерно четыре месяца назад Иван Павлович перенёс микроинсульт. После этого, говорят соседи, пожилой человек сильно изменился. Активный и энергичный, член общества охотников, заядлый рыбак и грибник, экономный хозяин, покупавший продукты на складах, где они дешевле, он вдруг начал жаловаться на усталость. Его стал раздражать «вечно работающий телевизор», Иван Павлович требовал его выключить. Видимо, в какой-то момент сдали нервы, полагают соседи. Именно они вызвали полицию, когда услышали выстрелы.

Трагедия на Лесопильной произошла вечером в четверг, 26 июля.