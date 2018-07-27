Компании переходят на «цифру»

Россия находится на начальном этапе цифровизации компаний. Буквально на каждом углу можно услышать о необходимости глобальной трансформации. Однако большинство компаний на территории нашей страны находятся не то что в каменном веке, они просто не понимают, что необходимо использовать для понимания запросов клиентов.

Основа российской экономики — добыча нефти и газа и их последующий экспорт за границу. Чтобы экономическое развитие было стабильным, необходимо модернизировать многочисленные технологические процессы, постепенно уходя от сырьевой зависимости. Естественно, в этом плане компании не просто изменят свою оболочку, но и полностью перестроят все свои фундаментальные процессы.

В плане перестройки на цифровизацию стоит обратить внимание на большинство постиндустриально развитых стран, такие как США или Япония . Их стабильный экономический рост связан с переходом к инновационному пути развития. Поэтому адаптация российской экономики к инновационным изменениям — одна из важнейших задач на пути развития страны. Об этом заявили участники бизнес-встречи «CDO vs CIO: роль в корпоративных инновациях».

В процессе перехода экономики на новый путь развития могут помочь такие профессии, как директор по данным и менеджер по цифровизации (CDO и CIO) — современные и новые профессии, продиктованные реалиями цифрового мира. Если касаться руководящих должностей, связанных с технологиями, то CDO — главный кандидат. Он отвечает за выполнение функций со всеми данными, к которым могут относиться управление, обеспечение их качества и формирование стратегии данных. Также на его плечах ответственность за бизнес-анализ и извлечение ценных сведений из всего массива данных.

В свою очередь, CIO — это лицо компании, которое отвечает за IT-составляющую. Тут более широкий спектр ведомства, который включает в себя внедрение технологий, разработка стратегии IT-сферы, контроль обслуживания компьютерного оборудования и многие другие функции. По сути граница между CDO и CIO условна, так как отдельно друг от друга существовать они не могут. Наоборот, их общие действия могут дополнять друг друга для общего успеха компании. Если CDO больше скоординирован на бизнесе, то CIO должен уделять внимание безопасности и надежности IT-инфраструктуры. Поэтому, при чёткой и налаженной системе, все действия должны оказать положительный результат. Но полная реализация этой деятельности наступит лишь тогда, когда начнётся действительно эффективная поддержка и содействие со стороны органов власти.